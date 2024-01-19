Hafik'te çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi
Sivas'ın Hafik ilçesinde çiftçiler buğdayda pas hastalığı ve patates yetiştiriciliği konusunda bilgilendirildi.
Sivas'ın Hafik ilçesinde çiftçiler buğdayda pas hastalığı ve patates yetiştiriciliği konusunda bilgilendirildi.
Hafik Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesinde Mustafa-Fatma Ayan Camisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Hafik Belediye Başkanı Harun İsa Gültay ve çiftçiler katıldı.
Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Cihangir Bölücek, mevsimsel değişkenlik nedeniyle il genelinde buğdayda pas hastalığının arttığını söyledi.
Bölücek, çiftçilere buğdayda oluşan pas hastalığının önlenmesi için gerekli ilaçlama yöntemleri ve patatesin en verimli şekilde yetiştirilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.
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