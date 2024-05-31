Sivasspor'da Alaaddin Okumuş'un sözleşmesi yenilendi

Alaaddin Okumuş, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini EMS Yapı Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon sonu itibarıyla sözleşmesi biten Alaaddin Okumuş ile yeniden anlaşmaya varıldı.

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