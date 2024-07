CHP Genel Başkanı Özel, Sivas olaylarında hayatını kaybedenler için düzenlenen anmada konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün ailelerin ve bizim ortak talebimiz, Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır. Bu bilim ve kültür merkezi yazısını gören ailelerin içi yanıyor. 'Biz bunu hak etmedik' diyorlar. 'Ne bilimi, ne kültürü, insan yakmak bizim kültürümüzde var mı?' diyorlar." dedi.

Özel, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için düzenlenen yürüyüşe katıldı, eski Madımak Oteli binası önüne karanfil bıraktı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, bu acıyı, katliamı unutturmamak için birinci yıl ne kadar tepkiliyseler bugün de o kadar tepkili olduklarını söyledi.

- "Madımak Utanç Müzesi'nin açılışını bizzat yapacağım"

Bunun bir kan davası olmadığına dikkati çeken Özel, şöyle devam etti:

"Kan davaları bile bir gün biter ama bu bir can davasıdır. Canlarımıza karşı işlenmiş insanlık suçudur. Türkiye'deki tüm canları tehdit eden bir insanlık suçudur, nefret suçudur. Türkiye'nin barışının içine döşenmiş mayındır, dinamittir. Bu dinamitleri, bu mayınları sadece gözü yaşlı analar, eşler, çocuklar ya da davayı takip eden avukatlar temizleyemez. Bunu bütün siyasiler, bütün riskleri görerek, cesaretle bu mayınları ellerimizle temizleyeceğiz. Bir kez daha ilan ediyorum ki kan davaları bile biter ama bu can davası bitmez. Bir kez daha söylüyorum. 1 yıl mı olur, 2 yıl mı olur, 3 yıl mı olur ama and olsun ki 4 yıl sonra, 5 yıl sonra bir 2 Temmuz'da daha gelip burada Madımak Utanç Müzesi'nin açılışını bizzat yapacağım. O açılışta burada bulunacağım. Hep beraber yapacağız. And olsun, and olsun, and olsun."