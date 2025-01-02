Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde üç ayların başlamasından dolayı sabah namazında bir araya gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde üç ayların başlamasından dolayı sabah namazında bir araya gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

        Ulaş Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, tekbirler ve salavatlar getirildi, ilahiler okundu.

        Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli'nin sohbeti ve duası ile devam eden program tesbihat ile sona erdi.

        Camideki programın ardından cemaate çorba ikram edildi.

        Programa Ulaş Belediye BaşkanıTuran İlbey, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Ali Ceran, Ziraat Odası Başkanı Ziyettin Gazioğlu, din görevlileri, muhtarlar, aileler ve gençler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?

        Benzer Haberler

        Sivas'tan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
        Sivas'tan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Yıldız Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı
        Yıldız Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı
        Aşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimleri memleketi Sivas'ta başladı
        Aşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimleri memleketi Sivas'ta başladı
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler Sivas'ta konuştu:
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler Sivas'ta konuştu:
        AK Parti'li Güler: Ülkemizin duruşu dünya barışına büyük katkı sağlayacaktı...
        AK Parti'li Güler: Ülkemizin duruşu dünya barışına büyük katkı sağlayacaktı...