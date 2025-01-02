Ulaş'ta sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde üç ayların başlamasından dolayı sabah namazında bir araya gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Ulaş Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, tekbirler ve salavatlar getirildi, ilahiler okundu.

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli'nin sohbeti ve duası ile devam eden program tesbihat ile sona erdi.