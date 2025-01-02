Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:04 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen günün 2. antrenmanı dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı programlar üzerinde durdu.

        Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: YPG'nin desteklenmesi kabul edilemez
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Vladimir Putin'in çocukluk ve KGB yılları
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        Donald Trump: Biden, ABD tarihinin en kötü başkanı
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de vatandaşlara salep i...
        Sivas'ta Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de vatandaşlara salep i...
        Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor
        Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor
        Önder Sivas İmam Hatipliler Derneği sabah namazında buluştu
        Önder Sivas İmam Hatipliler Derneği sabah namazında buluştu
        Gemerek'te öğretmen ve öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı
        Gemerek'te öğretmen ve öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı
        Ulaş'ta sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi
        Ulaş'ta sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi
        Sivas'tan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
        Sivas'tan Suriye'ye yardım tırı gönderildi