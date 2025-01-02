Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen günün 2. antrenmanı dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı programlar üzerinde durdu.

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