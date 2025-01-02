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        Önder Sivas İmam Hatipliler Derneği sabah namazında buluştu

        Önder Sivas İmam Hatipliler Derneği üyeleri, sabah namazı buluşma etkinliğinde bri araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:22
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        Önder Sivas İmam Hatipliler Derneği sabah namazında buluştu
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        Önder Sivas İmam Hatipliler Derneği üyeleri, sabah namazı buluşma etkinliğinde bri araya geldi.

        Dernekten yapılan açıklamada, Ulu Cami'de gerçekleştirilen etkinlikte İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve yazar Ahmet Bulut'un gençlerle bir araya gelerek sohbet ettikleri belirtildi.

        Etkinliklerine katılanlara teşekkür eden Önder İmam Hatipliler Derneği Önder Gençlik Başkanı Samet Bayiskit, "Amacımız üç ayların başlangıcında gençlerimizi camide bir araya getirerek, sabah namazı kılmaktı. Ayrıca yılın ilk sabah namazında Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bizlere her konuda destek olan dernek başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyor, bu tür etkinliklerimizin devam edeceğini belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

        Önder Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ahmet İkbal Genç ise dernek olarak gençlere önem verdiklerini, etkinlikler ve camide buluşmalar yaparak gençlerin namazla olan diyaloglarını artırmayı amaçladıklarını aktardı.

        Namaz sonrasında programa katılanlara süt ve simit ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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