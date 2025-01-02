Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 5. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo ve geçiş oyunları üzerinde çalışan kırmızı beyazlı ekip, fiziksel çeviklik ve çabukluk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

        İdman, turnuva formatında yapılan maçla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        'Fergio House'un kurucusu tahliye olup yılbaşı partisi düzenledi!
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"

        Benzer Haberler

        Önder Sivas İmam Hatipliler Derneği sabah namazında buluştu
        Önder Sivas İmam Hatipliler Derneği sabah namazında buluştu
        Gemerek'te öğretmen ve öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı
        Gemerek'te öğretmen ve öğrenciler "zimem defteri" geleneğini yaşattı
        Ulaş'ta sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi
        Ulaş'ta sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi
        Sivas'tan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
        Sivas'tan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Yıldız Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı
        Yıldız Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı