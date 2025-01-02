Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 5. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo ve geçiş oyunları üzerinde çalışan kırmızı beyazlı ekip, fiziksel çeviklik ve çabukluk antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

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