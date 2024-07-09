Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde dolu ve sağanak etkisini gösterdi.
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı evlerin bahçeleri ise suyla doldu.
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