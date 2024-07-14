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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Sivas'ta incelemede bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün ilçesindeki Suçatı Şelalesi'nun bulunduğu bölgeyi inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:46
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Sivas'ta incelemede bulundu
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün ilçesindeki Suçatı Şelalesi'nun bulunduğu bölgeyi inceledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Boyraz ve Vali Yılmaz Şimşek, yaklaşık 68 metre yükseklikten dökülen Suçatı Şelalesi bölgesinde yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Türkiye'nin en uzun şelaleleri arasında yer alan Suçatı Şelalesi'nde, Valilik ve ilgili kurumların destekleriyle çevre düzenleme çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması planlanıyor.

        Boyraz'ın girişimi ve takibi sonucunda yaklaşık 100 yıldır tarımsal sulamaya hasret kalan bölgede yapılan sulama projesi ile 400 hektarlık tarım alanı suya kavuşmuştu.

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