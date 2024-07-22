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        Kösedağ Savaşı şehitleri anıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'nda şehit düşenler, savaşın yapıldığı Kösedağ'da dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:07 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:07
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        Kösedağ Savaşı şehitleri anıldı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'nda şehit düşenler, savaşın yapıldığı Kösedağ’da dualarla anıldı.

        Çataloluk köyü muhtarlığı ve Çataloluk Köyü Derneğince Haklıyurt Yaylası'nda, Aksu Köyü Derneği ve muhtarlığınca da Sakaröküz mevkisinde iki ayrı anma programı düzenlendi.

        Kösedağ zirvesindeki Köse Süleyman türbesinin bulunduğu alana çıkan Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve beraberindekiler dua okudu.

        Kayaoğlu, "Halkımız önemli günleri ve bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi yıllardır unutmuyor. Her yıl temmuz ayında buraya gelerek kurbanlarını kesiyor, Köse Süleyman'nın türbesinde dua ediyoruz. Bu organizasyonu yıllardır devam ettiren Aksu köylülerimize ve Çataloluk köylülerimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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