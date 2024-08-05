Sivasspor-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatlarının VIP alt ve üst tribün 500 lira, maraton alt ve üst tribün ile kadın tribün 300 lira, güney alt ve üst tribün 150 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Deplasman tribün bilet fiyatı ise 195 lira olarak belirlendi.

Açıklamada ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), 25 Nisan 2024'te oynanan EMS Yapı Sivasspor-Bellona Kayserispor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP alt C Blok'ta yer alan taraftarın Trabzonspor müsabakasına girişlerinin engellenmesine karar verdiği de hatırlatıldı.