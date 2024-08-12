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        Sivas Belediyesi akıllı şehir hizmetleri anket çalışması başlattı

        Sivas Belediyesi, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan akıllı şehir hizmetleri üzerine anket çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:06
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        Sivas Belediyesi akıllı şehir hizmetleri anket çalışması başlattı
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        Sivas Belediyesi, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan akıllı şehir hizmetleri üzerine anket çalışması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde yakın zamanda kurularak hizmet vermeye başlayan Akıllı Şehirler Müdürlüğü, trafik yönetimi, enerji sistemleri, atık yönetimi, sağlık hizmetleri ve aydınlatma başta olmak üzere birçok alanda yenilikçi hizmetler geliştirmek adına iç ve dış paydaş anketi düzenliyor.

        Ankette vatandaşların akıllı şehir uygulamaları üzerine görüş ve önerileri alınarak kentte ihtiyaç duyulan hizmetlerin belirlenmesi, çözüm sürecinin doğru ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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