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        Sivasspor, Beşiktaş maçına odaklandı

        Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçta puan veya puanlar almak için mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 19:45 Güncelleme: 27.08.2024 - 19:54
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        Sivasspor, Beşiktaş maçına odaklandı
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        Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçta puan veya puanlar almak için mücadele edeceklerini söyledi.

        Uygun, kulüp tesislerinde antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendi evlerinde ikas Eyüpspor'a mağlup oldukları için üzüntülü olduklarını belirtti.

        Kadro yapılarında çok eksik olduğunu aktaran Uygun, "Gelen arkadaşların 3 aydır idmansız olması bizleri zorluyor. 3 günlük idmanın ardından onları kullandık. Beşiktaş maçında da aynı problemimiz var. Onları hazırlamaya çalışıyoruz. Milli maç arası bize ilaç gibi gelecek. Orada antrenman, kadro ve sistem yönünden eksiklerimizi tamamlayacağız. Biz yeni maçlara bakıyoruz. Önemli olan burada bu birliktelik, beraberlik hep beraber takım vurgusunu oluşturmak. Ondan sonra da oyun sistemi ve felsefemizi bir araya getirip, iyi bir Sivasspor'u sevenlerimize izletmek. Bütün hedefimiz o." diye konuştu.

        Uygun, hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları maçın zor geçeceğini dile getirdi.

        Puan veya puanlar kazanmak için mücadele edeceklerini ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

        "Beşiktaş'la oynayacağız. Gerçekten ben Beşiktaş taraftarına karşı ayrı bir sevgi beslerim. Çünkü yıllarca halkı temsil etmiş, siyahı kadar asil, beyazı kadar temiz olan bir camianın önüne gideceğiz. Orada çok zor bir maç bizi bekliyor. Avrupa kupalarına gittiği için sezonu erken açan, form grafiği çok yüksek olan ve birbirinden kaliteli futbolcuları takımında barındıran bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Beşiktaş karşısına futbol oynamaya, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmaya gidiyoruz. Puan ya da puanlar almak için sahada mücadele edeceğiz."

        Bir basın mensubunun transfer çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Uygun, "Koita geri geldi. Ben yönetime söylemiştim '2 kenar adam istiyorum' diye. Onu getirmek için, kalan 15 günlük transfer döneminde onu başarıp 2 veya 3 genç Türk alıp, rekabeti artırmak istiyoruz. Kadromuzu 18, 19 kişiye çıkarıp iyi bir yapıyı inşallah elde edeceğiz diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Antrenman

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahadaki maçla günü tamamladı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Beşiktaş ile Net Global Sivasspor 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak.

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