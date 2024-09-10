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        Sivas'ta halk otobüsü şoförü yanlış araca binen anne ve engelli kızını evlerine bıraktı

        Sivas'ta halk otobüsü şoförünün, yanlışlıkla aracına binen anne ile down sendromlu kızını evlerine bırakmasını ve ailenin mutluluğunu araç içi kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:12
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        Sivas'ta halk otobüsü şoförü yanlış araca binen anne ve engelli kızını evlerine bıraktı
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        Sivas'ta halk otobüsü şoförünün, yanlışlıkla aracına binen anne ile down sendromlu kızını evlerine bırakmasını ve ailenin mutluluğunu araç içi kamerası kaydetti.

        Halk otobüsü kullanan ve Bülbüller hattında çalışan Muhammet Cin’in aracına down sendromlu bir kız ve annesi bindi.

        Otobüsün son durağa gelmesinin ardından anne, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerine gideceklerini ve yanlış araca bindiklerini söyledi.

        Havanın kararması üzerine anne ve kızını evlerine götürmeye karar veren şoför, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki eve bıraktı. Engelli kızın geldikleri anda yaşadığı mutluluk aracın kamerasına yansıdı.

        Otobüs şoförü Cin, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlara yardım etmeyi çok sevdiğini söyledi.

        Anne ve engelli kızının İstasyon Caddesi'nde aracına bindiğini anlatan Cin, şunları kaydetti:

        "Biri engelli, diğeri yaşlı bir teyzeydi ve yanlış otobüse binmişler. Otogara geldiğimde son durak olduğunu söyledim. Engelli ablamız bana sitem etti. 'Ben babama gidecektim, beni niye götürmüyorsun' dedi. Teyze de 'Sana kızdı' dedi. Otogardan da Karşıyaka'ya servisimiz olmadığı için mağdur olmamaları adına teyzeye istediği yere kadar götüreceğimi söyledim. Engelli olan ablamız çok mutlu oldu ve sevindi. Ben de çok mutlu oldum, yardım etmek güzel bir şey. Tekrar durağa geldiğimde de engelli bir kardeşimiz vardı. O da bu durumu duydu, onu da aldım istediği yere bıraktım. Bu şekilde 3 kişiyi sevindirmiş oldum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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