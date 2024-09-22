Sivas'ta devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
H.M. (57) yönetimindeki 58 TD 149 plakalı kamyonet, Kuşkayası köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.M. (62), H.K. (71) İ.E. (67) ve A.M. (64) yaralandı.
Yaralılar Kangal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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