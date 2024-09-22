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        Sivas'ta devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 22.09.2024 - 14:28
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        Sivas'ta devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.M. (57) yönetimindeki 58 TD 149 plakalı kamyonet, Kuşkayası köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan H.M. (62), H.K. (71) İ.E. (67) ve A.M. (64) yaralandı.

        Yaralılar Kangal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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