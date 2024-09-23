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        Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 20:42 Güncelleme: 23.09.2024 - 20:44
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        Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik oyunla idmanı tamamladı.

        TÜMOSAN Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

        Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Net Global Sivasspor ile RAMS Başakşehir, 27 Eylül Cuma günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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