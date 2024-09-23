Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

TÜMOSAN Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik oyunla idmanı tamamladı.

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