Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik oyunla idmanı tamamladı.
TÜMOSAN Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.
Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Net Global Sivasspor ile RAMS Başakşehir, 27 Eylül Cuma günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.