Ulaş Müftüsü İçli, ilçe esnafını ziyaret etti

Yapılan ziyarette, Ahilikte ticaret ahlakı üzerine sohbet eden İçli, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası ile Ahilik Haftası'nın aynı döneme denk geldiğini söyledi.

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