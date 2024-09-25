Ulaş Müftüsü İçli, ilçe esnafını ziyaret etti
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Müftü Mehmet Zahid İçli, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Müftü Mehmet Zahid İçli, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti.
Yapılan ziyarette, Ahilikte ticaret ahlakı üzerine sohbet eden İçli, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası ile Ahilik Haftası'nın aynı döneme denk geldiğini söyledi.
İçli, Ahilik teşkilatının Anadolu'nun vatanlaşmasında ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundaki önemine dikkat çekerek, "Ahilik teşkilatının temelinde İslam dininin ticaret ahlakı yatıyor." dedi.
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