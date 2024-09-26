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        Eğriçimen ve Perşembe yaylaları, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

        SERHAT ZAFER/EYÜP ELEVLİ - Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası ve Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçi çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:45
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        Eğriçimen ve Perşembe yaylaları, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
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        SERHAT ZAFER/EYÜP ELEVLİ - Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası ve Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçi çekiyor.

        Koyulhisar ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan, sıcak yaz aylarında serin havasıyla tercih edilen Eğriçimen Yaylası, diğer mevsimlerde de günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

        Otel, lokanta, çay evi ve piknik alanlarıyla günübirlik ziyaretçilere hizmet verilen 1800 metre rakımlı yaylaya gelenler, doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        Yaylada bazı vatandaşlar hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor.

        - "Yaylanın havası, suyu çok güzel"

        Yaylanın müdavimlerinden Menekşe Fırtına, AA muhabirine, Ankara'da yaşadıklarını, yaz dönemlerini eşiyle Eğriçimen Yaylası'nda geçirdiklerini söyledi.

        Yaylaya 20 yıldır ilkbahar aylarında geldiklerini, sonbaharda döndüklerini anlatan Fırtına, "Yaylanın havası, suyu çok güzel. Geceleri uykusu çok güzel, insanlar yazın sıcaktan uyuyamazken biz burada rahat uyuyoruz." dedi. Fırtına, insanları yayladaki güzellikleri görmeye davet etti.

        Ercan Tokatlı ise 25 yıldır ilkbahar, yaz ve sonbaharda günlerini Eğriçimen Yaylası'ndaki evinde geçirdiğini ifade etti.

        Yaylanın güzelliklerinin anlatılmakla bitmeyeceğini dile getiren Tokatlı, "Gelip burada yaşamak lazım. Yazı, kışı her zaman güzel oluyor. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

        Nermin Derebaşı da kış dönemlerinde İstanbul'da yaşadığını, diğer zamanlarda günlerini yaylada geçirdiğini söyledi.

        Derebaşı, yaylanın özellikle havasıyla adeta doğal klimayı andırdığını kaydetti.

        İstanbul'da yaşayan ve fırsat buldukça ailesini görmek için yaylaya gelen Gökmen Tokatlı ise ​​​​​​​Eğriçimen Yaylası'nın herkesin gelip görmesi gereken, doğal güzellikleri olan bir yer olduğunu belirtti.

        - Perşembe Yaylası manzarasıyla cezbediyor

        Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, sonbaharda da yayla sakinlerini ve ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

        Aybastı ilçesinde bol oksijen, temiz hava ve yemyeşil çayırlara sahip 1500 metre rakımlı yayla, alternatif turizm arayanların rotasında bulunuyor.

        Manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden yayla, turizmin yanı sıra hayvancılıkla uğraşan yaylacılar tarafından da tercih ediliyor.

        Sakin bir ortamda huzur bulan yayla sakinleri, kışın köylerinde tüketecekleri patates, fasulye, karalahana, kabak gibi sebzeleri bahçelerinde yetiştiriyor.

        Havaların soğumasıyla yayladan ayrılacak yöre sakinleri, bahçelerini düzenleyip sebzeleri toplamaya başladı.

        Ailesiyle günübirlik Perşembe Yaylası'na gelen İbrahim Kırım, daha önce geldikleri yaylaya manzarasını beğendikleri için tekrar geldiklerini söyledi.

        Kırım, iş stresinden uzakta enerji depoladıklarını ifade ederek, buradan döndüklerinde işe daha iyi adapte olduklarını dile getirdi.

        Ziyaretçilerden Mevlüt Yücetepe ise ilk defa geldiği Perşembe Yaylası'nı çok beğendiğini belirterek, "Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Yaz bittiği için biraz durgun ama istediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz. Burada kamp yapacağız. Kafa dinlemek, çevreyi görmek için geldik ve geziyoruz." diye konuştu.

        - "Buradaki sebzeleri kış yiyeceği yapıyoruz"

        Yayla sakinlerinden Gül Dumurcuk da mayısta geldiği yaylada gezmenin yanı sıra bahçesinde çeşitli sebzeler yetiştirdiğini belirtti.

        Burada 15 gün ya da bir ay daha kalacağını, sonrasında ilçe merkezindeki evine döneceğini anlatan Dumurcuk, eskiden hayvancılıkla da uğraştıklarını ancak eşinin vefatının ardından tek başına yapamadığı için artık sadece bahçe işleriyle ilgilendiğini kaydetti.

        Ziyaretçilerden 71 yaşındaki emekli Mehmet Fidan da eşiyle kışı İstanbul'da geçirdikten sonra ilkbaharda memleketlerine geldiklerini anlattı.

        Mart ile kasım ayları arasında zamanlarını köy ve yaylada geçirdiklerini ifade eden Fidan, özellikle öğleden sonra 2-3 saat yaylayı yürüyerek gezdiğini, yaylanın sağlık açısından kendisine iyi geldiğini söyledi.

        Bahçe işlerini tamamlamasının ardından yayladan dönecek olan 74 yaşındaki Fatma Eren de mayıs gibi geldiği yaylada bahçesini tarım aracıyla sürdürdüğünü dile getirdi.

        Eren, bahçelerine patates ektiklerini ifade ederek, "Buradaki sebzeleri kış yiyeceği yapıyoruz. Her şeyimiz kış yiyeceği oluyor. Bahçedeki ürünleri güzün götürüyoruz. Çocuklarımın kimisi İstanbul'da, kimisi Aybastı'da. Onlarla paylaşıyoruz. Burası güzel oluyor tabii. Suyu, havası temiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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