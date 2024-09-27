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        Sivas'ta apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

        Sivas'ta 10 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:31 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:35
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        Sivas'ta apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
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        Sivas'ta 10 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Diriliş Mahallesi 38. Sokak'ta 10 katlı apartmanın 5. katında M.Y'ye ait evde yangın çıktı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ile mahsur kalan çok sayıda vatandaş, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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