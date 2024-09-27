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        Akıncılar Belediyesine iş makinesi hibe edildi

        Akıncılar Belediyesine bir holding tarafından kepçe hibe edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:48 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:11
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        Akıncılar Belediyesine iş makinesi hibe edildi
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        Akıncılar Belediyesine bir holding tarafından kepçe hibe edildi.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ASKO Holding tarafından hibe edilen iş makinesini törenle tanıttı.

        Kepçenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sevinç, "Akıncılar için canla başla ayırmadan ve ayrıştırmadan çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Desteklerinden dolayı firmaya teşekkür eden Sevinç, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimiz 6 aylık süreç içerisinde ilçemize vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi de memleketimize araç yatırımları olacaktı. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde tamamen hibe olarak ilçemize iş makinesi kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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        Galeri

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