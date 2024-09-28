İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kim suç işlemekte kibirleniyorsa, kendini milletimizin iradesinden daha üstün görüyorsa hiç kusura bakmasın, onları polisimle, jandarmamla, sahil güvenliğimle yakalayıp götürüp adalete teslim etmekte biz kararlıyız. Bugüne kadar bunu yaptık, bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Yerlikaya, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Yerlikaya, şehidin babası Mehmet ve annesi Nurgül'e taziyelerini ilettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Şehidin mekanının cennet, derecesinin ali olmasını temenni eden Yerliyaka, "Son derece metin bir baba ve anne görmekten dolayı mutluyum. 'Vatan sağolsun' sözü dillerinden düşmüyor. Böyle aileler, böyle anne ve babalar, böyle evlatlar yetiştirdiği müddetçe Allah'ın izniyle devletimiz, milletimizin her zaman bir, beraber, kardeşliğimizin de Allah'ın izniyle daim olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehidin babasıyla telefonla görüştüğünü aktaran Yerlikaya, "Şeyda kızımıza gerçekten çok üzüldük, ciğerimiz yandı. Suç ve suçlularla mücadele hiçbir zaman durmadan, duraksamadan, İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin kahraman mesai arkadaşlarımla beraber çalışmaya devam edeceğiz, durmayacağız, duraksamayacağız. Terör, terörün her türlüsüyle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu, zehir tacirleriyle bunlarla mücadelemiz hiçbir zaman bitmeyecek." diye konuştu.