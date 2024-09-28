Sivasspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı

Yarın izin yapacak Sivasspor, 30 Eylül Pazartesi günü maçın hazırlıklarına devam edecek.

RAMS Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı vurgulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından dar alan pas çalışan kırmızı beyazlı ekibin, dayanıklılık çalışması ile idmanı tamamladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.