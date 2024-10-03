Sivasspor'da sportif direktörlüğe Abdurrahman Dereli getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da sportif direktörlük görevine Abdurrahman Dereli getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı formayı 6 sezon boyunca terleten Abdurrahman Dereli, kulübün yeni sportif direktörü oldu.

Açıklamada, "Abdurrahman Dereli'nin tecrübesi ve kulübümüze olan bağlılığıyla Sivasspor'u daha büyük başarılara taşımak için çalışacağına olan inancımız sonsuzdur. Dereli'ye yeni görevinde başarılar diliyor, bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.