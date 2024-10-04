İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Sivas'ta protesto edildi.

Cuma namazının ardından Hükümet Meydanı'nda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrağı ile "Vicdanının sesini duy, harekete geç" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Tokgöz, yıllardır emperyalist batının desteğiyle İsrail'in Filistin'de işgal ve soykırım yaptığını söyledi.

Tokgöz, İsrail'in okulları, hastaneleri, camileri bombalayan gözü dönmüş bir terörist olduğunu belirterek, "Yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırıyor. Bu süreçte de tüm savaş suçlarını işliyor. Bizler daha ilk günden itibaren hedefin sadece Filistin olmadığını söyledik. " dedi.