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        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Sivas'ta protesto edildi

        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Sivas'ta protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:27
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        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Sivas'ta protesto edildi
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        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Sivas'ta protesto edildi.

        Cuma namazının ardından Hükümet Meydanı'nda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrağı ile "Vicdanının sesini duy, harekete geç" yazılı pankart açtı.

        Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Tokgöz, yıllardır emperyalist batının desteğiyle İsrail'in Filistin'de işgal ve soykırım yaptığını söyledi.

        Tokgöz, İsrail'in okulları, hastaneleri, camileri bombalayan gözü dönmüş bir terörist olduğunu belirterek, "Yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırıyor. Bu süreçte de tüm savaş suçlarını işliyor. Bizler daha ilk günden itibaren hedefin sadece Filistin olmadığını söyledik. " dedi.

        Tokgöz, şunları kaydetti:

        "Vicdanın sesini duyun, çünkü Filistin bizim vicdanımız, onurumuz, insanlık davamızdır. Biz Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayrağını asacağız. Nehirden denize özgür Filistin hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki zafer inanların, mazlumların ve insanlıktan yana olanlarındır. Emperyalizm ve siyonizme geçit vermeyeceğiz. Bölgemizi kaosa, savaşa ve gözyaşına teslim etmeyeceğiz. Buradan insani değerlere ve vicdanı olan herkese sesleniyorum, vicdanın sesini duyun ve harekete geçin, göreceksiniz ki zafer bizlerin olacaktır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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