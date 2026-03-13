Sivasspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Özbelsan Sivasspor ile Eminevim Ümraniyespor, 15 Mart Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
