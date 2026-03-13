Canlı
        Sivas Haberleri

        SCÜ Rektörü Şengönül'den Gemerek ilçesine ziyaret

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Gemerek Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

        Giriş: 13.03.2026 - 11:44
        Yüksekokulda öğrencilerle bir araya gelen Şengönül, onlarla sohbet ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

        Rektör Şengönül, daha sonra Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten'i ziyarette bulundu.


        Ziyaretlerde üniversite ile ilçe arasında yapılabilecek çalışmalar ve eğitim alanındaki işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

