SCÜ Rektörü Şengönül'den Gemerek ilçesine ziyaret
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Gemerek Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.
Yüksekokulda öğrencilerle bir araya gelen Şengönül, onlarla sohbet ederek, talep ve görüşlerini dinledi.
Rektör Şengönül, daha sonra Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten'i ziyarette bulundu.
Ziyaretlerde üniversite ile ilçe arasında yapılabilecek çalışmalar ve eğitim alanındaki işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
