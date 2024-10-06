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        Sivas'ta KYK kampüsüne izinsiz giren kişi gözaltına alındı

        Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne izinsiz giren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 20:34 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:34
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        Sivas'ta KYK kampüsüne izinsiz giren kişi gözaltına alındı
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        Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne izinsiz giren kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Binali Yıldırım KYK kampüsü içinde şüpheli bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Kampüs içinde ve çevrede bulunan tüm kamera kayıtlarının incelendiği aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmada şüpheli erkek bir şahsın arka tarafta bulunan alandan yurt yerleşkesine tel örgülere zarar vererek girdiği ve bahçe alanında telefon ile konuşur vaziyette dolaştığı, daha sonra öğrenciler tarafından fark edilen şahsın haber verilmesi üzerine özel güvenlik görevlileri gelmeden kaçarak geldiği yerden uzaklaştığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Yapılan görüşmeler ve araştırmalarda şüphelinin içerde herhangi bir öğrenci ile temasının olmadığı anlaşılmış, bu zamana kadar yansıyan bir şikayet ve mağduriyet bildirilmemiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y isimli şahıs yakalanarak hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır. Ailelerinin bizlere emaneti olan öğrencilerimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için ilimiz genelinde kolluk birimlerimiz her zaman olduğu gibi 7-24 görev başında olmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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