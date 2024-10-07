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        Sivas Valisi Şimşek'ten vefat eden hayırsever için taziye mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaşamını yitiren hayırsever iş insanı Hulusi Şahin için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:31
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        Sivas Valisi Şimşek'ten vefat eden hayırsever için taziye mesajı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaşamını yitiren hayırsever iş insanı Hulusi Şahin için taziye mesajı yayımladı.

        Vali Şimşek, mesajında, "Geçtiğimiz günlerde önemli bir eğitim yatırımını ilimize kazandıran hayırsever iş insanı Hulusi Şahin'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        Hayırsever iş insanı Şahin tarafından yaptırılan Bekir-Latife Şahin İlkokulu'nun temeli, 24 Eylül'de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla atılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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