Sivas Valisi Şimşek'ten vefat eden hayırsever için taziye mesajı

Vali Şimşek, mesajında, "Geçtiğimiz günlerde önemli bir eğitim yatırımını ilimize kazandıran hayırsever iş insanı Hulusi Şahin'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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