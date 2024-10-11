Sivas'ta gebe okulunda eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına sertifika verildi.

Sivas Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, gebe okulu, anne adaylarına yönelik bilgilendirici ve rehber niteliğindeki eğitimlerine devam ediyor.

Gebe okulunda, gebelik sürecindeki anne adaylarına sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri, doğuma hazırlık yapmaları ve doğum sonrasındaki süreç hakkında bilinçlenmeleri amacıyla uzmanlar tarafından kapsamlı eğitim veriliyor.

Program kapsamında anne adaylarına gebelik dönemi hakkında genel bilgiler, doğru beslenme ve gebelikte diyet, fiziksel aktiviteler ve egzersizler, emzirme eğitimi, doğum sonrası bakım ve lohusalık dönemi, bebek bakımı, psikolojik destek ve annelik hazırlığı gibi konular anlatılıyor.