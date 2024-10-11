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        Sivas'ta gebe okulunda eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına sertifika verildi

        Sivas'ta gebe okulunda eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına sertifika verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:13
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        Sivas'ta gebe okulunda eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına sertifika verildi
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        Sivas'ta gebe okulunda eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına sertifika verildi.

        Sivas Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, gebe okulu, anne adaylarına yönelik bilgilendirici ve rehber niteliğindeki eğitimlerine devam ediyor.

        Gebe okulunda, gebelik sürecindeki anne adaylarına sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri, doğuma hazırlık yapmaları ve doğum sonrasındaki süreç hakkında bilinçlenmeleri amacıyla uzmanlar tarafından kapsamlı eğitim veriliyor.

        Program kapsamında anne adaylarına gebelik dönemi hakkında genel bilgiler, doğru beslenme ve gebelikte diyet, fiziksel aktiviteler ve egzersizler, emzirme eğitimi, doğum sonrası bakım ve lohusalık dönemi, bebek bakımı, psikolojik destek ve annelik hazırlığı gibi konular anlatılıyor.

        Alanında uzman doktorlar, ebe, hemşire, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist tarafından sunulan eğitimlerle anne adaylarının sorularını yanıtlamak ve bilinçli doğuma hazırlanmalarına destek olmak amaçlanıyor.

        Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra, pratik uygulamalar ve doğuma yönelik nefes egzersizleri gibi çeşitli aktivitelere de katılma fırsatı buluyor.

        Gebe okulunda eğitim sürecini başarıyla tamamlayan anne adaylarına sertifika verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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