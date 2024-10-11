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        Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaz aylarında elektrik tüketiminde artış yaşandı

        Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) verilerine göre, bu yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında elektrik tüketimi 823,8 milyon kilovata ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:18
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        Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaz aylarında elektrik tüketiminde artış yaşandı
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        Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ’nin (ÇEDAŞ) verilerine göre, bu yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında elektrik tüketimi 823,8 milyon kilovata ulaştı.

        ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, üç ildeki üç aylık yaz döneminde ulaşılan elektrik tüketimi şimdiye kadar yaz aylarında bölgede yaşanan en yüksek tüketim olarak kayıtlara geçti. En son, en yüksek yaz ayları tüketimi 2021 yılında yaşanmış ve 809,6 milyon kilovat seviyesinde gerçekleşmişti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, yazın artan talebe, kesintisiz ve kaliteli yanıt vermek üzere bölgenin enerji altyapısının yatırım, bakım ve onarım çalışmaları ile güçlendirildiğini belirtti.

        Tüketimdeki artışta hava sıcaklığının önceki senelere göre yüksek seyretmesi ve yağışların azalması ile tarımsal sulamada kullanılan enerji ihtiyacının etkili olduğunu vurgulayan Altun, "Yaz dönemi gurbetçilerin uzun tatil ziyaretleri ve sıcak havalarda artan klima kullanımı da elektrik tüketimine yansıdı." ifadelerini kullandı.

        ÇEDAŞ’ın verilerine göre, bu yaz en yüksek tüketim haziran ayında gözlendi. Haziran ayında söz konusu tüketim 240,8 milyon kilovata ulaştı. Bu gelişmede haziran ayı içinde kutlanan 9 günlük bayram tatili ile şehir dışından gelen ziyaretçilerin de etkisi büyük oldu.

        ÇEDAŞ’ın hizmet bölgesinde yılın günlük tüketim rekoru ise 10 milyon kilovat ile 22 Ağustos Perşembe günü kırıldı. Geçen yıl bu rekor 9,5 milyon kilovat ile 15 Ağustos Salı günü yaşanmıştı.

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