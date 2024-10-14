GÜNCELLEME - Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi öldü

V.O ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında kedi besleme meselesi nedeniyle kavga çıkmış, şüphelinin ateş etmesi sonucu Yasin Yıldırım ve babası N.Y. yaralanmıştı.

Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O'nun (80) dün tabancayla yaraladığı Yasin Yıldırım (40), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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