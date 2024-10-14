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        GÜNCELLEME - Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi öldü

        Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:47
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi öldü
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        Sivas'ta emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O'nun (80) dün tabancayla yaraladığı Yasin Yıldırım (40), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yıldırım'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Gözaltına alınan V.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        V.O ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında kedi besleme meselesi nedeniyle kavga çıkmış, şüphelinin ateş etmesi sonucu Yasin Yıldırım ve babası N.Y. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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