Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Sivas’ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
S.A. (36) yönetimindeki 58 AER 652 plakalı tır Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi’nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Numune Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada kaza nedeniyle 3 katlı bir apartmanın bahçe duvarı yıkıldı.
Devrilen tır vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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