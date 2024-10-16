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        Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 22:59 Güncelleme: 16.10.2024 - 23:12
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        Sivas'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Sivas’ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        S.A. (36) yönetimindeki 58 AER 652 plakalı tır Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi’nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Numune Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada kaza nedeniyle 3 katlı bir apartmanın bahçe duvarı yıkıldı.

        Devrilen tır vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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