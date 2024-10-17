Sivas'ta meydana gelen deprem güvenlik kamerasında
Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremleri güvenlik kamerası kaydetti.
Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremleri güvenlik kamerası kaydetti.
Karayün köyünde yaşanan sarsıntıyı, bir ahırda bulunan güvenlik kamerası görüntüledi.
Sarsıntı sırasında ineklerin ahırdan kaçışması görüntü kayıtlarında yer aldı.
Deprem sırasında Sivas'ta lastik satışı yapılan bir iş yerinde de çalışanların kaçışması ve jantların sallanması da görüntülendi.
Sivas AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4,7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Hacıali köyünde hasar tespit çalışması başlattı.
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