Kangal'da hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

Tülay Güneyli de köylerine böyle bir hizmeti yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İş insanı Şerafettin Güneyli ise doğup büyüdüğü köye cami yapma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Doğan, caminin yapımına katkı sunan Tülay ve Şerafettin Güneyli çiftine teşekkür etti.

Yeşilvadi köyünde hayırsever iş insanları Tülay ve eşi Şerafettin Güneyli'nin katkılarıyla yaptırılan caminin açılış törenine, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, ilçe protokolü ve köy halkı katıldı.

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