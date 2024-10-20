Sivas'ta sonbahar manzaraları

Sadece minaresi görünen cami, kuraklığın etkisiyle tamamen ortaya çıktı. Baraj çevresi de sonbaharın renklerini almasıyla doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Sivas merkeze 82 kilometre uzaklıktaki Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin bulunduğu bölge, sonbaharın etkisiyle sarı ve kırmızının tonlarıyla farklı bir görünüme kavuştu.

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