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        Sivas'ta sonbahar manzaraları

        Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 20.10.2024 - 14:00
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        Sivas'ta sonbahar manzaraları
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        Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

        Sivas merkeze 82 kilometre uzaklıktaki Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin bulunduğu bölge, sonbaharın etkisiyle sarı ve kırmızının tonlarıyla farklı bir görünüme kavuştu.

        Ormanlık alandaki ağaçların yapraklarının sararmasıyla oluşan renk cümbüşü, bölgeye pikniğe gelen vatandaşlara ve doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

        Sivas'ın Hafik ilçesine 24 kilometre mesafede, içerisinde minare bulunan Pusat Özen Barajı'nın çevresi de sonbahar renklerine büründü.

        Sadece minaresi görünen cami, kuraklığın etkisiyle tamamen ortaya çıktı. Baraj çevresi de sonbaharın renklerini almasıyla doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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