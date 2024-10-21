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        Sivas'ta "Siber Vatan Türkiye Programı" protokolü imzalandı

        Sivas Valiliği himayelerinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin işbirliği ile "Türkiye Siber Vatan Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:01
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        Sivas'ta "Siber Vatan Türkiye Programı" protokolü imzalandı
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        Sivas Valiliği himayelerinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin işbirliği ile "Türkiye Siber Vatan Protokolü" imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi valilik binasında düzenlenen imza protokolüne Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker katıldı.

        Şimşek, yaptığı konuşmada, siber güvenlik anlamında yetişmiş gençlere olan ihtiyacın her geçen gün attığını belirtti.

        "Türkiye Siber Vatan Programı"nın, ülkenin siber güvenlik alanındaki en büyük ihtiyaçlarından biri olan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir proje olduğuna vurgu yapan Şimşek, "Bu program ile gençlerimizin siber güvenlik alanında kendilerini geliştirmelerine ve ülkemizin siber savunma sistemlerine güç katmalarına olanak tanınacaktır." ifadelerini kullandı.

        Protokol kapsamında gençlerin siber güvenlikle ilgili temel eğitimler alacağını, deneyimli uzmanlardan mentörlük hizmeti edineceğini ve sektörün önde gelen firmalarında staj yapma imkanı bulacaklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

        "Bu program, gençlerimizin istihdam edilmelerine ve kendi girişimlerini hayata geçirmelerine de katkı sağlayacaktır. Bu sayede, ülkemizin siber güvenlik ekosistemine yeni güçler katılacak ve siber güvenlik alanında yerli ve milli üretime destek verilecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde önemli adımlar atılmıştır. Bu program da bu dönüşümün önemli bir parçası olacaktır."

        Konuşmaların ardından katılımcılar protokolü imzaladı.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim gören ve bu alana ilgi duyan üniversite öğrencileri 25 Ekim 2024 tarihine kadar www.sibervatan.org adresinden başvuru yapabilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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