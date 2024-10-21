Sivas'ta kaybolan büyükbaş hayvanları dron yardımıyla bulundu
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir besicinin kaybolan 13 büyükbaş hayvanı jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir besicinin kaybolan 13 büyükbaş hayvanı jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Akpınar köyünde yaşayan H.D, 13 büyükbaş hayvanının kaybolmasının ardından durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların kaybolduğu bölgede dron yardımıyla arama çalışması başlattı.
Bir süre sonra ekiplerce bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
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