Suşehri Kaymakamı Yıldız muhtarlarla buluştu
Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazlı Yıldız, muhtarlarla toplantı düzenledi.
Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazlı Yıldız, muhtarlarla toplantı düzenledi.
Suşehri Öğretmenevi'ndeki programda konuşan Yıldız, seçimle yönetime gelen tek mülki idare amirlerinin muhtarlar olduğunu söyledi.
Muhtarların ilçe yöneticilerinin çalışma arkadaşları olduğunu belirten Yıldız, "Bu sebeple gerek ilçemizin gerek köylerimizin her noktasına güzel hizmetler götürmek için kıymetli muhtarlarımız ve tüm hemşerilerimizle koordine içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise babasının da uzun yıllar muhtarlık yaptığını ifade etti.
Muhtarlığın önemli bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayan Kayaoğlu, muhtarlara görevinde başarı diledi.
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