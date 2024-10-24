Şarkışla'da öğrenciler Türk Kızılay'a kan bağışladı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencileri Türk Kızılay'a kan bağışı yaptı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Türk Kızılay Şarkışla Şubesi organizesinde Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu ve Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Öğrenciler yüksekokula gelen otobüste kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, kan bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Kan bağışı kampanyasına destek olan öğrencilere teşekkür eden Yılmaz, "Kan vermek sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda bir hayat kurtarma eylemidir. Kan bağışı, vücut sağlığını korumada da önemli rol oynar. Kan vermek, kan dolaşımını düzenler ve birçok sağlık sorununu önler." dedi.