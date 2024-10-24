Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

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