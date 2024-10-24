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        Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:27
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        Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Rahmi Çelik (65) yönetimindeki 50 ET 837 plakalı otomobil, Deliilyas beldesi yakınlarında Esat Çakır'ın (31) kullandığı 58 HK 021 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Ferdane Çelik (51) ve minibüsteki Şuranur Mermer yaralandı.

        Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rahmi Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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