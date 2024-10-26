Gemerek Kaymakamı Koca, görevine başladı
Gemerek Kaymakamlığına atanan Enes Burak Koca göreve başladı.
Gemerek Kaymakamlığına atanan Enes Burak Koca göreve başladı.
Koca, ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti.
Ardından makamına geçen Koca, tebrikleri kabul etti.
Koca, AA muhabirine, Gemerek'in gelişmeye elverişli bir ilçe olduğunu belirterek, en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağını söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.