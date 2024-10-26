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        Gemerek Kaymakamı Koca, görevine başladı

        Gemerek Kaymakamlığına atanan Enes Burak Koca göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:37
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        Gemerek Kaymakamı Koca, görevine başladı
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        Gemerek Kaymakamlığına atanan Enes Burak Koca göreve başladı.

        Koca, ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti.

        Ardından makamına geçen Koca, tebrikleri kabul etti.

        Koca, AA muhabirine, Gemerek'in gelişmeye elverişli bir ilçe olduğunu belirterek, en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağını söyledi.

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