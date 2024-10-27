Şarkışla'da TUSAŞ şehitleri anıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.
Samankaya Şehit Süleyman Solak İlk ve Ortaokulu öğrencileri, TUSAŞ şehitlerini anmak için etkinlik düzenledi.
Okulun 76 öğrencisi, öğretmenleri eşliğinde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrakları ve TUSAŞ'ın ürettiği uçak tasarımlarıyla saygı duruşunda bulundu.
Öğrenciler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri okunurken "burada" diye cevap verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.