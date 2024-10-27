Şarkışla'da TUSAŞ şehitleri anıldı

Öğrenciler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri okunurken "burada" diye cevap verdi.

Okulun 76 öğrencisi, öğretmenleri eşliğinde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrakları ve TUSAŞ'ın ürettiği uçak tasarımlarıyla saygı duruşunda bulundu.

Samankaya Şehit Süleyman Solak İlk ve Ortaokulu öğrencileri, TUSAŞ şehitlerini anmak için etkinlik düzenledi.

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