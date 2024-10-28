Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 2 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 2 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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