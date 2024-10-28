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        Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 2 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 18:29 Güncelleme: 28.10.2024 - 18:29
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        Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 2 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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