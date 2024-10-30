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        Sivas'ta demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçe kapısındaki demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:15 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:32
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        Sivas'ta demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin bahçe kapısındaki demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yıldırım Mahallesi'nde bahçe kapısının demir parmaklıkları arasına bir köpeğin sıkıştığını gören ev sahibi durumu Şarkışla Belediyesi'ni aradı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan köpek bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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