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        Sivas'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 18:14 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:17
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        Sivas'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ilçesi ve köylerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

        Eş zamanlı olarak 6 ayrı adreste arama yapan ekipler, iklimlendirme tertibatı, 250 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 kubar esrar öğütücü aparatı, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 113 tabanca mühimmatı, 15 av tüfeği fişeği, 48 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ile 3 arama dedektörü ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise ifadesinin ardından salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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