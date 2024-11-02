Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
A.T.A. yönetimindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsü ile S.T. idaresindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'nde çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 9 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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