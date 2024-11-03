Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu.

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde hareketsiz halde bebek görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.