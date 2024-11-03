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        Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu

        Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:15 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:21
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        Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu
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        Sivas'ta arazide bebek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde hareketsiz halde bebek görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

        Kimliği belirlenemeyen bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, bebeğin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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