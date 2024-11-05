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        Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebek defnedildi

        Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebek, çocuk mezarlığında toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:14
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        Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebek defnedildi
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        Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebek, çocuk mezarlığında toprağa verildi.

        Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde dün hareketsiz halde bulunan ve yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen bebeğin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na getirildi.

        Çocuk mezarlığı bölümüne defnedilen bebeğin kabrinin başına konulan tahtaya "Melek bebek kimsesiz" yazıldı.

        Kimliği belirlenemeyen ve erkek bebeğin cesedinden alınan parçaların Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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