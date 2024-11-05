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        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:38 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:38
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        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından dar alanda oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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